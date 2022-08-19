Минобороны России опубликовало кадры деятельности специалистов ремонтных подразделений Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции

В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие ремонтных подразделений Западного военного округа проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения (ВВТ).
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