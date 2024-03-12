Военный подряд полковника Тимофеева, или танк с подвохом

Пока экс-начальник службы утилизации главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ полковник Илья Тимофеев знакомится с материалами уголовного дела, фирмы, которые были задействованы в этой истории, продолжают существовать и набирать госконтракты.
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