Военный подряд полковника Тимофеева, или танк с подвохом

Пока экс-начальник службы утилизации главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ полковник Илья Тимофеев знакомится с материалами уголовного дела, фирмы, которые были задействованы в этой истории, продолжают существовать и набирать госконтракты.