В Сеть слили две новые серии сериала «Слово пацана»

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. В Сеть слили 7-ю и 8-ю серии сериала «Слово пацана». Выяснилось, что данные материалы являются рабочей копией и предназначались для отправки в Институт развития интернета, который финансирует проект.
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