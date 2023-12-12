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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Сеть слили две новые серии сериала «Слово пацана»

В Сеть слили две новые серии сериала «Слово пацана»

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. В Сеть слили 7-ю и 8-ю серии сериала «Слово пацана». Выяснилось, что данные материалы являются рабочей копией и предназначались для отправки в Институт развития интернета, который финансирует проект.

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