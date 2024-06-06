Пленный боец Шабля: иностранные инструкторы неохотно готовят солдат ВСУ

Иностранные инструкторы продолжают готовить военных Вооруженных сил Украины к боевым действиям. Их работу оценил старший стрелок 9-й роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Шабля, сдавшийся в плен в ходе боевых действий на территории Харьковской области.
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