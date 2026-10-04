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"Миша, уходи!". Россияне встретили медведя и отогнали его песнями и криками

"Миша, уходи!". Россияне встретили медведя и отогнали его песнями и криками

Перед выходом на маршрут их не предупредили об активности медведей В национальном парке "Зюраткуль" в Челябинской области группа из шести туристов встретила медведя.

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