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«Реал» пропустил лишь 11 голов в 17 турах Ла Лиги – лучший результат клуба с сезона-1971/72

«Реал» пропустил лишь 11 голов в 17 турах Ла Лиги – лучший результат клуба с сезона-1971/72

Это лучший результат мадридского клуба за последние 52 года. В сезоне-1971/72 «Реал» пропустил после 17 матчей тоже 11 мячей.

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