Решится ли Драпатый на прорыв Добропольского котла? Доброполье полностью окружено соединениями группировки войск «Центр», при этом часть её ресурсов отвлечена на линию Райское – Новоандреевка с целью взятия Дружковки.
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