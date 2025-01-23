Движение войск на границе США и Мексики озадачило экспертов

Чиновники Пентагона и эксперты в области права подвергли сомнению формулировки в указе президента США Дональда Трампа о привлечении войск к принудительной депортации нелегальных мигрантов, 23 января сообщает Military.
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