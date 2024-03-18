🔔В Волгограде и области обработали 100% бюллетеней. По данным избирательной комиссии, в регионе больше всего голосов было отдано Владимиру Путину.
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🔔В Волгограде и области обработали 100% бюллетеней. По данным избирательной комиссии, в регионе больше всего голосов было отдано Владимиру Путину.