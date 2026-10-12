Эксперт Гривач указал на политический эффект сделки США с РФ по дизтопливу

Поставки российского дизтоплива в США могут не оказать значимого влияния на американский рынок из-за относительно небольших объемов, заявил в интервью «360» заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
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