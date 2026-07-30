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Наука и Техника

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Личный опыт: как прошел переход с Samsung Galaxy на Huawei Mate 80 Pro и что открылось спустя месяцы

Личный опыт: как прошел переход с Samsung Galaxy на Huawei Mate 80 Pro и что открылось спустя месяцы

Затевая этот эксперимент, я ожидала шквала эмоций и технических баталий. Идея была проста: забрать у моей второй половинки привычный до последнего пикселя Samsung Galaxy S24+ и вручить ей флагманский Huawei Mate 80 Pro.

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