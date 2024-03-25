Собянин: В 136 школах Москвы работают профильные медицинские классы

Разработан спецкурс «Шаг в медицину. Анатомия и физиология человека. Здоровье человека» Сергей Собянин, мэр Москвы, на своем персональном сайте рассказал о развитии предпрофессионального образования в столице.
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