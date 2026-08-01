Вы когда-нибудь слышали, что углекислый газ — это вредно для планеты? Хотя, чего я спрашиваю. Вам уже все уши прожужжали, что каждая заводская труба, каждый автомобиль и даже каждый ваш выдох — это порция вреднющего углекислого газа (CO₂), который губит планету.
Почему Грета Тунберг врёт? Экологи переживают не за планету, а за самих себя.
Комментарии
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Сергей Гуляев
Анализ кернов льда, полученных в Антарктиде при бурении к подлёдному озеру Восток объективно доказывает, что содержание углекислого газа законсервированного в этих кернах в течение более миллиона лет менялось и было выше современного уровня.
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1 м.
Лариса Шумбасова
Кто такая Грета Тунберг ???Больной ребенок , которому когда-то всучили бумажку с текстом , который ей никогда не был понятен , она озвучила на радость кому-то , то что нужно было и понеслось по миру непонятно что и зачем .............. Она не эколог и вообще никто .....просто больной человек
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1 м.
Аркадий Шацкий
Да, тепличные реакторы СО2 сейчас набирают популярность.
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1 м.
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