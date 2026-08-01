Почему Грета Тунберг врёт? Экологи переживают не за планету, а за самих себя.

Анализ кернов льда, полученных в Антарктиде при бурении к подлёдному озеру Восток объективно доказывает, что содержание углекислого газа законсервированного в этих кернах в течение более миллиона лет менялось и было выше современного уровня.

Лариса Шумбасова

Кто такая Грета Тунберг ???Больной ребенок , которому когда-то всучили бумажку с текстом , который ей никогда не был понятен , она озвучила на радость кому-то , то что нужно было и понеслось по миру непонятно что и зачем .............. Она не эколог и вообще никто .....просто больной человек