Лукашенко попал в скандал с еврями-коррупционерами

Sergiy Che

"...слова белорусского лидера являются "неприемлемыми и возмутительными" © - ну если он соврал и половина коррупционеров НЕ еврейцы, то тады да, нехорошо - оклеветал предвзято... А если он сказал Правду и РЕАЛЬНО БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ворюг тамо именно еврейцы, то тады неприемлимым и возмутительным является поведение этих ворюг и тех израиловских тяффкалок, которые с их воровских морд пытаются проблему перевалить на лысую голову честного Лукашенки и отмазать соплеменничков!... )))