Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Боссы дали Байден...
  • Ильдус Мамлеев
    А почему нет подробностей, что реально случилось? Как надо было довести мужика в 66 лет [пенсионера], что он взялся з...В Рязани мужчина ...
  • Ильдус Мамлеев
    Было бы только желание, а достать и наказать можно любого, хоть в Одессе, хоть в Киеве, хоть во Львове.Французские наёмн...

Лукашенко попал в скандал с еврями-коррупционерами

Лукашенко попал в скандал с еврями-коррупционерами

Глава Белоруссии обратил внимание на то, что среди недавно задержанных за взятки и злоупотреблением должностными полномочиями чиновников большую часть составляют люди с еврейскими фамилиями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
&quot;...слова белорусского лидера являются &quot;неприемлемыми и возмутительными&quot; © - ну если он соврал и половина коррупционеров НЕ еврейцы, то тады да, нехорошо - оклеветал предвзято... А если он сказал Правду и РЕАЛЬНО БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ  ворюг тамо именно еврейцы, то тады неприемлимым и возмутительным является поведение этих ворюг и тех израиловских тяффкалок, которые с их воровских морд пытаются проблему перевалить на лысую голову честного Лукашенки и отмазать соплеменничков!... )))
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх