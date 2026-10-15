“Senate Democrats announced Wednesday that they have recruited and trained more than 100 congressional staff members for a new election observer program as President Donald Trump continues his efforts to undermine confidence in elections ahead of the midterms,” MS NOW reports.
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