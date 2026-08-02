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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усман Нурмагомедов объяснил, что такое «план отца»: «После Хабиба пришел Махачев, после Махачева придет Усман»

Чемпион PFL Усман Нурмагомедов рассказал, что значит «план Абдулманапа Нурмагомедова ». Тренер команды Хабиба Хавьер Мендес называет его «планом отца».

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