Им можно всё?

Natalia Ivanova

"Это будет значить, что Минкульт, руководство «первых кнопок» ТВ, Роскомнадзор и другие ведомства, отвечающие за культуру, очевидно, разделяют позицию Насти Ивлеевой с бриллиантами на весьма похудевших ягодицах. И, чего доброго, не прочь прикупить билет за миллион рублей в вип-зал "Мутабора"», – делает вывод «Царьград». Именно эта вечеринка и есть отображение желаний всех выше пересчисленных ведомств - именно Минкульт , ТВ, Роскомнадзор и другие ведомства, отвечающие за культуру несут эту культуру в массы - их цель окончательно развратить весь народ России. И пока не возьмут за жабры собчак и покровителя и защитника этих тварей смердящих песковича- не поверю ни в какую борьбу. против ЛГБТ. "Наша" власть только пыль в глаза пускает - выбрали козлов на заклание, ничего не значащих особей. Вы уберите основных инициаторов, почистите "наши" театры - рассадники диссидентов, которые на государственные средства скачут голыми в растопырку по сценам страны - онЕ так видят.