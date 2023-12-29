Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Им можно всё?

Им можно всё?

Участники похабной «голой вечеринки» и не думают раскаиваться Николай Петров Вот уже несколько дней не утихает бурный скандал вокруг «голой вечеринки» в Москве, которую возмущенные СМИ уже окрестили настоящим булгаковским «Балом сатаны».

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Комментарии
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Natalia Ivanova
&quot;Это будет значить, что Минкульт, руководство «первых кнопок» ТВ, Роскомнадзор и другие ведомства, отвечающие за культуру, очевидно, разделяют позицию Насти Ивлеевой с бриллиантами на весьма похудевших ягодицах. И, чего доброго, не прочь прикупить билет за миллион рублей в вип-зал &quot;Мутабора&quot;», – делает вывод «Царьград». Именно эта вечеринка и есть отображение желаний всех выше пересчисленных ведомств - именно Минкульт , ТВ, Роскомнадзор и другие ведомства, отвечающие за культуру несут эту культуру в массы - их цель окончательно развратить весь народ России. И пока не возьмут за жабры собчак и покровителя и защитника этих тварей смердящих песковича- не поверю ни в какую борьбу.  против ЛГБТ. &quot;Наша&quot; власть только пыль в глаза пускает - выбрали козлов на заклание, ничего не значащих особей. Вы уберите основных инициаторов, почистите &quot;наши&quot; театры - рассадники диссидентов, которые на государственные средства скачут голыми в растопырку по сценам страны - онЕ так видят.
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16 час.

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