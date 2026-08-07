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Кахигао о Полехе, Массалыге и Сорокине: «За сезон удалось вывести в основу «Спартака» трех игроков. Это очень быстрый срок»

Спортивный директор « Спартака » Франсис Кахигао высказался о прогрессе молодых хавбеков Павла Полеха, Ивана Сорокина и Никиты Массалыги .

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