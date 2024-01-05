Число жертв землетрясений в Японии возросло до 91

Число жертв землетрясений, которые происходят в Японии уже пятый день, возросло до 91. Более 250 жителей получили травмы различной степени тяжести, кроме того, экстренные службы не могут установить местонахождение 179 человек, сообщает ТАСС.
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