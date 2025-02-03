Предприятия легпрома получат кредиты на 7 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации «МСП»

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. Малые и средние предприятия, представляющие легкую промышленность, получат в 2025 году кредиты на сумму порядка 7 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации «МСП».
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