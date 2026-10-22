Квартиры у одного и того же водоема могут отличаться в цене в несколько раз. Открытая панорама ценится выше, но сама по себе вода за окном еще не определяет стоимость жилья.
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