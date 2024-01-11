В трусах и наручниках. Видео ФСБ из квартиры замглавы Барнаула Антона Шеломенцева

По данным следствия, чиновник получил от перевозчика взятку в особо крупном размере Управление ФСБ по Алтайскому краю поделилось кадрами задержания заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева.
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