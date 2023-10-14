Невеста с прицепом и слепой жених: Розовский поставил «Свадьбу» Зощенко

Цитата из Михаила Михайловича, произнесенная подвыпившим отцом-тестем, жалующимся на реальность СССР, где в больницах пациенты видят объявление «Выдача трупов от трех до четырех», можно смело высекать на могильном камне «великого и могучего», что, собственно, и делает Розовский, не оставляя прошлому шанса в нашем настоящем и будущем.