Невеста с прицепом и слепой жених: Розовский поставил «Свадьбу» Зощенко

Цитата из Михаила Михайловича, произнесенная подвыпившим отцом-тестем, жалующимся на реальность СССР, где в больницах пациенты видят объявление «Выдача трупов от трех до четырех», можно смело высекать на могильном камне «великого и могучего», что, собственно, и делает Розовский, не оставляя прошлому шанса в нашем настоящем и будущем.
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