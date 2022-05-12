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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

На дорогах Карелии с начала года пострадали 36 пешеходов

Большая часть травмирована в результате нарушений водителями правил дорожного движения За четыре месяца 2022 года на автодорогах Карелии получили травмы в результате ДТП 36 пешеходов, из них 15 человек пострадали по собственной неосмотрительности.

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