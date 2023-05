Представлен новый трейлер нарисованного от руки 2.5D-платформера Bo: Path of the Teal LotusHumble Games объявила о партнерстве со Squid Shock Studios для публикации своей дебютной игры Bo: Path of the Teal Lotus, которая будет доступна для ПК в Steam в 2024 году.