Криминальная студенческая практика. В Иркутске полицейские пресекли деятельность ячейки пособников зарубежных телефонных мошенников

«Оперативники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области задержали участников организованной группы.
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