В Госдуме отреагировали на вылет сборной Украины с Евро-2020

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал поражение сборной Украины от национальной команды Англии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал поражение сборной Украины от национальной команды Англии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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