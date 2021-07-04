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В Госдуме отреагировали на вылет сборной Украины с Евро-2020

В Госдуме отреагировали на вылет сборной Украины с Евро-2020

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал поражение сборной Украины от национальной команды Англии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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Елена Мамонова
Украинская команда хорошо себя проявила

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