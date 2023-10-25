А диаспоры если и останутся, то только для ..., для всего остального есть официальные органы власти России и представительства иностранных государств

Юрий Белов

*диаспоры* - есть ОПГ . а их руководители - воры в законе (крёстные отцы) да к тому же от иностранных государств . и нет уверенности - в интересах каких разведок и спецслужб они действуют . а посему - объявить *диаспоры* вне закона , а не проводить с ними совещания и согласования . власть в стране должна быть одна - выбранная народом ! *диаспоры* - мы не выбирали и не уполномочивали их тут что то решать !