Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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А диаспоры если и останутся, то только для ..., для всего остального есть официальные органы власти России и представительства иностранных государств

А диаспоры если и останутся, то только для ..., для всего остального есть официальные органы власти России и представительства иностранных государств

artemiseon Наконец-то началась борьба с диаспорами, которые помогают мигрантам нарушать законы в России   Эту идею долго обсуждали на разных уровнях власти и представители общественности, но только на текущей неделе начались реальные подвижки, денонсирована конвенция и взялись за диаспоры.

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Комментарии
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Юрий Белов
*диаспоры* - есть ОПГ . а их руководители - воры в законе (крёстные отцы) да к тому же от иностранных государств . и нет уверенности - в интересах каких разведок и спецслужб они действуют . а посему - объявить *диаспоры* вне закона , а не проводить с ними совещания и согласования . власть в стране должна быть одна - выбранная народом ! *диаспоры* - мы не выбирали и не уполномочивали их тут что то решать !
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3 д.
мЗ
мирас Закироув
Коротко и без демагогии-ясно!
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3 д.
Александр Мельников
А город Курган, что вся РоссиЯ???? Честь и хвала губернатору Курганской область, а остальная власть пока в анабиозе!
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2 д.

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