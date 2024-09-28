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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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IBU не допустит российских биатлонистов к соревнованиям в сезоне-2024/25 даже в нейтральном статусе

Об этом заявили в Международном союзе биатлонистов. «Решение конгресса от 2022 года останется в силе.

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