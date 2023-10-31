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Царьград

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Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за заочных обвинений

Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за заочных обвинений

Эмир Катара сильно разозлился на Бербок, которая заговорила с журналистами о терроризме.Скандально известная своими высказываниями глава МИД Германии Анналена Бербок могла соврать переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

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