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Философ-математик Нина Ищенко: Я среди тех, кто сохраняет русскую культурную идентичность Луганска

Философ-математик Нина Ищенко: Я среди тех, кто сохраняет русскую культурную идентичность Луганска

Может ли один человек быть одновременно и «физиком», и «лириком»? Принято считать, что не может и является обычно или приверженцем точных расчётов и анализа математического, или гуманитарного, образного восприятия.

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