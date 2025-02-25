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Царьград

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МВД России предупреждает: новые схемы интернет-мошенничества нацелены на молодежь

МВД России предупреждает: новые схемы интернет-мошенничества нацелены на молодежь

МВД России выявило новые мошеннические схемы, направленные на молодежь. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников учебных заведений и других служб, стремятся получить доступ к аккаунтам на "Госуслугах" и оформить кредиты на жертв.

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