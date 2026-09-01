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Царьград

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Дети из самарского детдома подарили Путину бисерную картину

Дети из самарского детдома подарили Путину бисерную картину

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил президенту России Владимиру Путину картину, созданную воспитанниками детского дома «Иволга».

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