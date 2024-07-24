Глава Лиги безопасного интернета заявляет о том, что ей угрожают убийством

Главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной угрожают убийством. За то, что она сообщила о поступающих к ней многочисленных жалобах на чеченского блогера Асхаба Тамаева за рекламу онлайн-казино среди детей и взрослых и обвинила его в скаме.
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