Глава Лиги безопасного интернета заявляет о том, что ей угрожают убийством

Главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной угрожают убийством. За то, что она сообщила о поступающих к ней многочисленных жалобах на чеченского блогера Асхаба Тамаева за рекламу онлайн-казино среди детей и взрослых и обвинила его в скаме.