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Кристиан Хорнер об уходе Ньюи: «Эдриан является моим другом и человеком, которому я всегда буду бесконечно благодарен за все, что он привнес в наше сотрудничество»

Хорнер поблагодарил Ньюи за годы работы в «Ред Булл». Руководитель команды признал колоссальные заслуги Ньюи в успехах «Ред Булл» за последние 20 лет, отметив ключевую роль британца.

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