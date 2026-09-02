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Газета.ру

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Захарова: обвинения Германии против России похожи на "дело Скрипалей"

Захарова: обвинения Германии против России похожи на "дело Скрипалей"

Обвинения Германии против России сравнимы с таким же бездоказательным «делом Скрипалей» в Великобритании.

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Константин Самаринизменено

Всвязи с нападками Германии, невольно напрашиваются параллели: Вспомним, с чего началась Вторая Мировая. Правильно, с немецкой провокации на пограничном посту, где немцами были брошены  переодетые в польскую военную форму, трупы уголовников, для иммитации нападения Польши на германский погранпост. Германия взялась за старое: провокации, ради оправдания своих действий.