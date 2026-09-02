Обвинения Германии против России сравнимы с таким же бездоказательным «делом Скрипалей» в Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стубб: новый миро...
- Стубб: новый миро...
- MEE: Турция поста...
Всвязи с нападками Германии, невольно напрашиваются параллели: Вспомним, с чего началась Вторая Мировая. Правильно, с немецкой провокации на пограничном посту, где немцами были брошены переодетые в польскую военную форму, трупы уголовников, для иммитации нападения Польши на германский погранпост. Германия взялась за старое: провокации, ради оправдания своих действий.