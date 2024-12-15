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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Запасному вратарю «Оттавы» Дитцу, вероятно, пришлось бежать с экипировкой по дороге на арену. Он был вызван из-за травмы Форсберга на разминке

«Сенаторс» обыграли «Питтсбург» (3:2 ОТ) в матче НХЛ. Вратарь Линус Улльмарк отбил 25 из 27 бросков. В стартовом составе должен был выйти голкипер Антон Форсберг, но он получил «небольшую травму» во время разминки перед матчем.

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