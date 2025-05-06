Трамп заговорил о преемнике. Война и политический маразм обязывают подумать о вечности

Странна вещь: чем больше слушаешь и читаешь 47-го президента США Дональда Трампа, вдумываясь в содержание его когнитивной продукции, тем больше он становится похож на своего 46-го предшественника Джо Байдена, который феерил безумием совершенно не по-детски.