В результате дроновой атаки в Сочи и Сириусе произошли пожары и повреждения объектов

Масштабная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам гражданской инфраструктуры в Сочи и на федеральной территории «Сириус» привела к возгоранию нефтебазы и повреждениям стекол в жилых домах и административных зданиях.
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