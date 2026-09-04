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Регионы России

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В результате дроновой атаки в Сочи и Сириусе произошли пожары и повреждения объектов

В результате дроновой атаки в Сочи и Сириусе произошли пожары и повреждения объектов

Масштабная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам гражданской инфраструктуры в Сочи и на федеральной территории «Сириус» привела к возгоранию нефтебазы и повреждениям стекол в жилых домах и административных зданиях.

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