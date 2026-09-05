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The Eurasia Daily news agency

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He comes to our east and eats our fish: Merz is the best agitator for AdG — Krupalla

He comes to our east and eats our fish: Merz is the best agitator for AdG — Krupalla

German Chancellor Friedrich Merz is the best agitator for the AfD. This was stated by the co-chairman of the party Tino Krupalla at the election event "Alternatives for Germany" in Saxony-Anhalt.

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