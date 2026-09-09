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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тиафу ответил, что сказал Микельсену после камбэка в 1/4 финала US Open

Фрэнсис Тиафу ответил, что сказал Алексу Микельсену после четвертьфинала US Open , в котором отыгрался с 0:2 по сетам и подачи на матч (5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6).

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