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Власти Китая отчитались о росте трансграничной торговли

Власти Китая отчитались о росте трансграничной торговли

Импорт и экспорт трансграничной электронной торговли Китая вырос на 10,5% в первой половине 2024 года, что на 4,4 процентных пункта превышает рост общего объема внешней торговли страны, сообщил представитель Главного таможенного управления КНР Лю Далян, передает 30 июля издание Yicai.

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