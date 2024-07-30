Власти Китая отчитались о росте трансграничной торговли

Импорт и экспорт трансграничной электронной торговли Китая вырос на 10,5% в первой половине 2024 года, что на 4,4 процентных пункта превышает рост общего объема внешней торговли страны, сообщил представитель Главного таможенного управления КНР Лю Далян, передает 30 июля издание Yicai.