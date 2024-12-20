В Госдуме призвали обязать магазины ставить полки с бесплатными продуктами

Письмо министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением обязать магазины ставить полки с бесплатными продуктами написал депутат Госдумы, председатель партии СЗРП Сергей Миронов, сообщило 20 декабря ТАСС.
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