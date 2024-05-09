Догнать и перегнать в экономике: за 6 лет Россия обойдет Германию и Японию Евгения КомароваОдним из первых действий Владимира Путина в ходе нового президентского срока стал указ, устанавливающий цели развития для России.
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