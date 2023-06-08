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Нюша: «Я очень соскучилась по сцене, по музыке, по проявлению себя»

Нюша: «Я очень соскучилась по сцене, по музыке, по проявлению себя»

ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ «ОЧЕНЬ КАРАОЧЕН» С АРТЕМОМ КАЧЕРОМ – Поездка прошла отлично! Это была одна из самых весёлых съёмок! У меня остались хорошие впечатления, я получила заряд отличного настроения, мне кажется, получилось очень уютно и душевно.

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