Нюша: «Я очень соскучилась по сцене, по музыке, по проявлению себя»

ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ «ОЧЕНЬ КАРАОЧЕН» С АРТЕМОМ КАЧЕРОМ – Поездка прошла отлично! Это была одна из самых весёлых съёмок! У меня остались хорошие впечатления, я получила заряд отличного настроения, мне кажется, получилось очень уютно и душевно.