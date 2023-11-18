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Медвежий угол

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История стрельбы на кавказской свадьбе в Подмосковье получила продолжение

История стрельбы на кавказской свадьбе в Подмосковье получила продолжение

# Чернильница   Ну что же, сегодня пришло время познакомиться с красивыми традициями Кавказа, которыми 10 ноября в полной мере смогли насладиться жители Подмосковья, а интересно не только им.

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Комментарии
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Андрей Сушко
Вообще-то они таджики, а то как чуть что, то Кавказ. В Москве уже и кавказцы потерялись среди среднеазиатов, точнее в Масквабаде))))
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16 час.
Boris Borisov
Это не так безобидно , как кажется !!! Мол , ну, , что тут такого , стрельнули ... Нет , суки , - это вызов нам всем. Стерпят русские - значит они животные которыми можно управлять  .Критерий один :- я , русский , должен иметь право  вести себя у них в Чечне, в Дагестане. , как они у нас .   То есть :  приставать к ихним бабам, посылать старших матом ,бить женщин ,толпой  избивать молодёжь , школьников. ... Что , суки , русские мои, -фантастика !??? ТАК ПОЧЕМУ же 3-4 нацмена в школе держат в страхе и повиновении ваших детей !? А вы, твари родители , трусливо сидите по домам и не протестуете !Ну, ладно, государство у нас  -говно . Так решайте силой, кулаками! Или вымрем все скоро !
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12 час.
ИП
Игорь Петров
Пора избавляться от этих зверьков..
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5 час.

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