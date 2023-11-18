История стрельбы на кавказской свадьбе в Подмосковье получила продолжение

Boris Borisov

Это не так безобидно , как кажется !!! Мол , ну, , что тут такого , стрельнули ... Нет , суки , - это вызов нам всем. Стерпят русские - значит они животные которыми можно управлять .Критерий один :- я , русский , должен иметь право вести себя у них в Чечне, в Дагестане. , как они у нас . То есть : приставать к ихним бабам, посылать старших матом ,бить женщин ,толпой избивать молодёжь , школьников. ... Что , суки , русские мои, -фантастика !??? ТАК ПОЧЕМУ же 3-4 нацмена в школе держат в страхе и повиновении ваших детей !? А вы, твари родители , трусливо сидите по домам и не протестуете !Ну, ладно, государство у нас -говно . Так решайте силой, кулаками! Или вымрем все скоро !