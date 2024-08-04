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Рэмбо перевелись: хваленая армия США растеряла боеспособность

Рэмбо перевелись: хваленая армия США растеряла боеспособность

Рэмбо перевелись: хваленая армия США растеряла боеспособность Использованы материалы: Global Look Press/Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency, Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency F-16 – это не чудо-оружие, просто потому, что и самим США сейчас не хватает чудо-оружия.

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