Рэмбо перевелись: хваленая армия США растеряла боеспособность Использованы материалы: Global Look Press/Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency, Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency F-16 – это не чудо-оружие, просто потому, что и самим США сейчас не хватает чудо-оружия.