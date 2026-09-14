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Культуромания

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В Махачкале выступят ансамбли «Берёзка», «Кÿн сузы» и «Лезгинка»

В Махачкале выступят ансамбли «Берёзка», «Кÿн сузы» и «Лезгинка»

Площадь имени В. И. Ленина в Махачкале 15 сентября станет центром празднования Дня единства народов Дагестана и Года единства народов России.

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