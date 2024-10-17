С 18-летием поздравляем дорогого, любимого и доброго сына и брата, отзывчивого и трудолюбивого внука Плотникова Владимира.
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С 18-летием поздравляем дорогого, любимого и доброго сына и брата, отзывчивого и трудолюбивого внука Плотникова Владимира.