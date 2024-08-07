Опасные паразиты и инфекции, подстерегающие купальщиков в наших водоемах

Всем хорошо известно, что в южных широтах купание в водоемах сопряжено с множеством опасностей. Ядовитые насекомые, хищные рептилии и экзотические паразиты представляют смертельную опасность для беспечного купальщика.
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